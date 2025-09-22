Гарбузов сообщил о росте производства хлебобулочных изделий в Москве на 30%

Производители хлеба и кондитерских изделий в Москве увеличили отгрузку на 30% за 7 месяцев 2025 года, достигнув 72 млрд рублей. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.
Гарбузов рассказал, что московский рынок хлебобулочных изделий демонстрирует стабильный рост.
«С января по июль 2025-го московские компании отгрузили продукции на 32,4 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общая сумма поставленных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий превысила отметку в 72 миллиарда рублей», — добавил он.
Например, фабрика «Тортофф» удвоила мощности и выпускает до 2 тонн продукции в день, активно продавая через маркетплейсы.
А «Розен Бейкери» производит более 50 видов замороженных мучных изделий и готовой выпечки, будучи одним из пионеров этого направления в России.
«ПЕКО» демонстрирует стабильный рост. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции — от хлеба до тортов и восточных сладостей. В 2025 году автоматизация производства и запуск линии замороженной продукции позволили увеличить выручку более чем на 20%.
«Другой Хлеб» специализируется на производстве альтернативной хлебной продукции для различных типов питания, включая кето, палео диеты и лечебные протоколы. В ассортименте представлены низкоуглеводные изделия, вафли на рисовой и овсяной муке, а также тесто и смеси для выпечки.