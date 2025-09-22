Гарбузов сообщил о росте производства хлебобулочных изделий в Москве на 30%

«Другой Хлеб» специализируется на производстве альтернативной хлебной продукции для различных типов питания, включая кето, палео диеты и лечебные протоколы. В ассортименте представлены низкоуглеводные изделия, вафли на рисовой и овсяной муке, а также тесто и смеси для выпечки.