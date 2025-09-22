Раскрыты неожиданные детали грядущей свадьбы дочери Олега Газманова

Семья Газмановых отличается творческим подходом к выбору спутника жизни для дочери. Как-то раз Олег Михайлович встретил одного из поклонников Марианны с шашкой в руках, проверяя его чувство юмора. Марина пояснила, что без лёгкости и самоиронии в их семейном кругу не обойтись, а такой оригинальный тест помогает определить, насколько человек соответствует их духу.