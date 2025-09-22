Раскрыты неожиданные детали грядущей свадьбы дочери Олега Газманова

В семье знаменитого певца Олега Газманова ожидается радостное событие — его дочь Марианна готовится к замужеству.
Избранником наследницы народного артиста РФ стал Максим, сын успешного предпринимателя, и родители не скрывают удовлетворения этим выбором. Олег Михайлович, недавно отметивший 74-летие, с энтузиазмом принимает новую роль в семье и полностью поддерживает решение дочери вместе с супругой Мариной.
Как сообщает издание «7 дней», до последнего времени информация о предстоящем торжестве сохранялась в строжайшей тайне. Однако теперь стало известно, что свадебное празднование запланировано на следующий год. Жена Олега Газманова призналась, что была удивлена, когда журналисты оказались среди первых, кто узнал о семейных планах.
По её словам, Марианна представляет себе камерную церемонию в кругу самых близких людей. Мать полностью поддерживает это решение и даже поделилась представлениями об идеальной свадьбе: элегантная фотосессия и романтическое путешествие после официальной части.
Семья Газмановых отличается творческим подходом к выбору спутника жизни для дочери. Как-то раз Олег Михайлович встретил одного из поклонников Марианны с шашкой в руках, проверяя его чувство юмора. Марина пояснила, что без лёгкости и самоиронии в их семейном кругу не обойтись, а такой оригинальный тест помогает определить, насколько человек соответствует их духу.
Пока точная дата торжества остаётся в секрете, в доме царит атмосфера приятного ожидания. Родители испытывают гордость за дочь и уверены в правильности её выбора. Впереди семью ждут хлопоты и приятные заботы, связанные с подготовкой к важному дню. Остаётся лишь дождаться момента, когда Марианна и Максим официально станут супругами, а их близкие разделят с ними это радостное событие.
