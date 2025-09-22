ВС РФ сбили 114 БПЛА за ночь

Срочная новость Российские войска уничтожили 114 украинских беспилотников за ночь над регионами. Уничтожены в том числе БПЛА над акваторией Черного и Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны.
