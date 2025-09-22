Ричмонд
ГАИ задержала в Уфе два десятка нетрезвых водителей

В Уфе за выходные поймали 20 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в нескольких из которых пострадали два человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 631 нарушение правил дорожного движения.

— Задержаны 20 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, шесть водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

