ГАИ задержала в Уфе два десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в нескольких из которых пострадали два человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 631 нарушение правил дорожного движения.
— Задержаны 20 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, шесть водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.