В США объявят о связи приема парацетамола беременными с аутизмом у детей

Американские власти планируют предостеречь беременных женщин от приема ацетаминофена (парацетамола) в связи с потенциальным риском развития аутизма у детей.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти планируют предостеречь беременных женщин относительно использования ацетаминофена (парацетамола) из-за потенциального риска развития аутизма у их детей.

По данным газеты The Washington Post, федеральные органы здравоохранения планируют выразить обеспокоенность по поводу применения беременными женщинами ацетаминофена, который является активным ингредиентом препарата «Тайленол» и одним из самых распространенных лекарств в мире.

В статье отмечается, что власти в настоящее время анализируют предыдущие исследования в этой области. Одно из них указывает на возможную связь между приёмом парацетамола на ранних сроках беременности и повышенным риском развития аутизма у детей.

Кроме того, издание сообщает, что власти рассматривают возможность продвижения малоизвестного препарата в качестве потенциального средства для лечения аутизма.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, назначенный им на пост министра здравоохранения и социальных служб, может провести расследование связи между детскими вакцинами и аутизмом.

