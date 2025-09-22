ГАИ предупредила о крупной проверке водителей автобусов и маршруток в Минске

В ГАИ уточнили, что особое внимание инспекторов будет направлено на техническое состояние маршрутных транспортных средств, на соблюдение их водителями Правил дорожного движения. Кроме того, инспекторы будут проводить контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту, а также правомерностью их движения по полосам, которые предназначены для общественного транспорта.