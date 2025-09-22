Россиян предупредили, что купание на морских пляжах небезопасно: океанолог назвал вескую причину избежать отдыха у моря

Россиян предупредили, что купание на морских пляжах становится все менее безопасно. При этом океанолог, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников назвал вескую причину избегать отдыха у моря. Все из-за изменения климата, резюмировал ученый в разговоре с журналистами РИА Новости.
На прошлой неделе несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, находящегося к югу от Хургады, временно закрыли из-за появления акул. Океанолог предложил туристам альтернативу закрытым пляжам — бассейны в отелях с видом на море.
«Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля», — резюмировал эксперт в разговоре с прессой.
При этом Сапожников отметил, что в Индонезии отельеры уже давно обустраивают свои территории так, чтобы туристы предпочитали отдыхать у бассейна с морской водой, чем купаться в океане. По его мнению, это самое правильное решение, которое может обезопасить отдыхающих от неприятных последствий.
