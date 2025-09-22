Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший боец ВСУ рассказал, что Украина печатает мины на 3D-принтере

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют самодельные взрывные устройства, в том числе мины, изготовленные с помощью 3D-принтеров, на покровском направлении. Об этом сообщил экс-боец ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Прометей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют самодельные взрывные устройства, в том числе мины, изготовленные с помощью 3D-принтеров, на покровском направлении. Об этом сообщил экс-боец ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Прометей».

— Сейчас война в большей степени состоит из самодельных взрывных устройств, магнитных мин и других подобных СВУ. Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции, — рассказал солдат.

По словам военного, ранее бойцы батальона заметили мину, которая была замаскирована под камень, передает РИА Новости.

Ранее бывший боец ВСУ сообщил, что в украинской армии наказывают за использование русского языка. Провинившихся, по его словам, помещали в специально вырытые ямы. Также солдат могли подвергнуть физическому насилию.

Украинский солдат Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военным, в интервью ТАСС охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди.