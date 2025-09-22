Выяснилось, как на сексуальную активность влияет уровень образования

При этом исследователи зафиксировали устойчивую тенденцию: чем выше уровень образования, тем чаще наблюдается снижение интереса к интимной жизни. Среди возможных причин такого явления — повышенная концентрация на профессиональной реализации, амбициозные карьерные цели и дефицит времени для построения личных отношений. По мнению учёных, со временем такая автономность может трансформироваться в устойчивую поведенческую модель.