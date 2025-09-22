Выяснилось, как на сексуальную активность влияет уровень образования

Международная группа учёных выявила любопытную закономерность: повышенный уровень образования может коррелировать со сниженной сексуальной активностью. Результаты исследования были обнародованы в авторитетном издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
В масштабном исследовании приняли участие несколько сотен тысяч жителей Великобритании и Австралии. Основной целью научной работы было установление влияния высшего образования на интимную жизнь человека. Анализ данных показал, что приблизительно 1% респондентов никогда не вступали в половые отношения.
Специалисты подчёркивают, что данная особенность не имеет генетической природы — так называемого «гена безбрачия» не существует. На сексуальное поведение оказывают влияние многочисленные факторы: индивидуальные психологические особенности, социальная среда и случайные обстоятельства жизненного пути.
При этом исследователи зафиксировали устойчивую тенденцию: чем выше уровень образования, тем чаще наблюдается снижение интереса к интимной жизни. Среди возможных причин такого явления — повышенная концентрация на профессиональной реализации, амбициозные карьерные цели и дефицит времени для построения личных отношений. По мнению учёных, со временем такая автономность может трансформироваться в устойчивую поведенческую модель.
Определённую роль могут играть и укоренившиеся социальные стереотипы. Образ «ботаника», сформированный ещё в подростковый период, порой создаёт психологические барьеры для создания близких отношений и продолжает влиять на личную жизнь в зрелом возрасте.
