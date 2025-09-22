В России будут наказывать уклонистов с приобретенным гражданством: вот что предложили в Госдуме

Российское правительство поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства людей, уклоняющихся от воинской обязанности. Об этом со ссылкой на официальный отзыв сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что кабмин поддерживает проект закона, но с учетом доработки по указанным замечаниям.
Авторами законопроекта стали депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев.
Все инициативы парламентариев будут в будущем отражены в законах «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».
Ранее Миграционная служба МВД России опровергла слухи о якобы возможности лишения гражданства РФ тех, кто получил его по рождению. В ведомстве уточнили, что прекратить такое гражданство нельзя, за исключением случаев, когда человек сам изъявляет желание отказаться от него.
В августе этого года в России увеличился перечень оснований для лишения мигрантов приобретённого гражданства. Теперь приобретённого российского гражданства мигранты могут лишиться более чем по 80 основаниям.