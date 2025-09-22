Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России будут наказывать уклонистов с приобретенным гражданством: вот что предложили в Госдуме

ТАСС: Кабмин РФ поддержал проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства людей, уклоняющихся от воинской обязанности. Об этом со ссылкой на официальный отзыв сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что кабмин поддерживает проект закона, но с учетом доработки по указанным замечаниям.

Авторами законопроекта стали депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев.

Все инициативы парламентариев будут в будущем отражены в законах «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».

Ранее Миграционная служба МВД России опровергла слухи о якобы возможности лишения гражданства РФ тех, кто получил его по рождению. В ведомстве уточнили, что прекратить такое гражданство нельзя, за исключением случаев, когда человек сам изъявляет желание отказаться от него.

В августе этого года в России увеличился перечень оснований для лишения мигрантов приобретённого гражданства. Теперь приобретённого российского гражданства мигранты могут лишиться более чем по 80 основаниям.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше