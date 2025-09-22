Какие вклады в банках остаются выгодными, объяснил эксперт

Кроме этого, Мильчакова рекомендует внимательно изучать условия вкладов, которые представлены в договоре, на официальном сайте банка или в его мобильном приложении. Часто максимальные ставки действуют лишь для новых клиентов, «новых денег» (тех средств, которые ранее не находились в банке), либо для участников «экосистемы» банка — тех клиентов, которые пользуются несколькими продуктами и услугами финансовой организации. Поэтому перед оформлением депозита важно уточнить все детали, чтобы оценить реальную выгоду от вклада.