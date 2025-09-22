Какие вклады в банках остаются выгодными, объяснил эксперт

Осенью, по прогнозу ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, доходность депозитов может опуститься до уровня 13−15% годовых, сообщает ИА DEITA.RU.
По данным Банка России, средние ставки по депозитам в российской банковской системе уже сократились в июле 2025 года: для долгосрочных вкладов сроком более одного года они упали на 1,2 процентного пункта, а для краткосрочных — на 1,3 процентного пункта. В августе снижение продолжилось примерно на один процентный пункт по обеим категориям вкладов.
Эксперт отмечает, что после очередного уменьшения ключевой ставки в сентябре, правда, всего на один процентный пункт, тенденция к снижению доходности вкладов сохранится. Однако темпы снижения могут замедлиться, поскольку многие участники рынка ожидали более существенного решения со стороны регулятора.
Несмотря на снижение ставок, у россиян всё ещё есть хорошие возможности для заработка на рублевых вкладах. По словам аналитика, с учетом того, что официальная годовая инфляция в августе замедлилась до 8,14%, размещение средств даже под 14−15,5% годовых остается выгодным вариантом.
В то же время необходимо учитывать, что такие привлекательные проценты обычно доступны только для краткосрочных депозитов — сроком от одного до шести месяцев. Для вкладов на год и более доходность, как правило, оказывается ниже примерно на 1−1,5 процентных пункта.
Кроме этого, Мильчакова рекомендует внимательно изучать условия вкладов, которые представлены в договоре, на официальном сайте банка или в его мобильном приложении. Часто максимальные ставки действуют лишь для новых клиентов, «новых денег» (тех средств, которые ранее не находились в банке), либо для участников «экосистемы» банка — тех клиентов, которые пользуются несколькими продуктами и услугами финансовой организации. Поэтому перед оформлением депозита важно уточнить все детали, чтобы оценить реальную выгоду от вклада.