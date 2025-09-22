В Новосибирске началась осенняя вакцинация от клещевого энцефалита

Статистика показывает высокую активность населения в вопросах профилактики: в 2025 году от клещевого энцефалита привились 371 291 человек, из них 125 452 ребенка. В управлении напомнили, что прививки против клещевого энцефалита для населения являются бесплатными и доступны в медицинских учреждениях региона.