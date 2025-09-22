Ричмонд
В Новосибирске началась осенняя вакцинация от клещевого энцефалита

Новосибирцам рекомендовали осеннюю вакцинацию против клещевого энцефалита.

Специалисты Роспотребнадзора Новосибирской области назвали оптимальные сроки для вакцинации против клещевого энцефалита. По данным ведомства, наиболее эффективной стратегией защиты является начало прививочной кампании осенью с завершением курса весной следующего года.

«Специалисты советуют пройти вакцинацию заблаговременно, предусмотрев начало прививочной кампании осенью, а завершение весной следующего года», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора изданию НГС. В ведомстве подчеркнули, что после окончания первичного курса прививок ревакцинация рекомендована раз в три года для поддержания иммунной защиты.

Статистика показывает высокую активность населения в вопросах профилактики: в 2025 году от клещевого энцефалита привились 371 291 человек, из них 125 452 ребенка. В управлении напомнили, что прививки против клещевого энцефалита для населения являются бесплатными и доступны в медицинских учреждениях региона.

Осенний период считается наиболее благоприятным для начала вакцинации, что позволяет к началу эпидсезона сформировать устойчивый иммунитет против опасного заболевания.