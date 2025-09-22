Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске начался отопительный сезон

Дома будут подключать к теплу поэтапно в течение недели.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начался отопительный сезон. Жилые дома будут подключать к отоплению поэтапно в течение недели. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сначала теплом обеспечат социальные объекты.

— Ресурсоснабжающие организации согласовали графики подключения потребителей по всем районам города, — уточнили в пресс-службе администрации.

После подачи тепла, специалисты будут на постоянной основе осматривать оборудование на предмет неисправностей, следить за показателями теплоносителя и удалять воздух из отопительных систем.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка.