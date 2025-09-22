В Иркутске начался отопительный сезон. Жилые дома будут подключать к отоплению поэтапно в течение недели. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, сначала теплом обеспечат социальные объекты.
— Ресурсоснабжающие организации согласовали графики подключения потребителей по всем районам города, — уточнили в пресс-службе администрации.
После подачи тепла, специалисты будут на постоянной основе осматривать оборудование на предмет неисправностей, следить за показателями теплоносителя и удалять воздух из отопительных систем.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре обогреватель стал причиной пожара, в котором погибла пенсионерка.