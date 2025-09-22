Дзюба внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*

Дзюба включен в базу данных сайта «Миротворец»*
Российский нападающий Артем Дзюба, возглавляющий список лучших бомбардиров страны, включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Об этом свидетельствует информация, размещенная на самом ресурсе.
«Рекордсмен по количеству голов среди российских футболистов Артем Дзюба внесен в базу данных украинского ресурса “Миротворец”», — приводит данные из сайта ТАСС. Отмечается, что причина внесения футболиста не уточняется.
Дзюба — один из самых известных российских футболистов. В 2024 году он перешел в тольяттинский «Акрон», где продолжает профессиональную карьеру. За свою футбольную историю 37-летний нападающий забил 244 мяча в официальных матчах — это лучший результат среди российских игроков. В составе национальной сборной России на его счету 31 гол.
С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский «Зенит», вместе с которым четырежды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок. Также он защищал цвета московских «Спартака» и «Локомотива», томской «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала» и турецкого клуба «Адана Демирспор».
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ.