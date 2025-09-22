Впервые за 24 года: Узбекистан завоевал золото на ЧМ по греко-римской борьбе

ТАШКЕНТ, 22 сентября — Sputnik. На чемпионате мира, завершившемся в хорватском Загребе, представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль. Для республики это первое золото на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года, сообщает НОК.