Впервые за 24 года: Узбекистан завоевал золото на ЧМ по греко-римской борьбе

ТАШКЕНТ, 22 сентября — Sputnik. На чемпионате мира, завершившемся в хорватском Загребе, представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Айтжан Халмаханов завоевал золотую медаль. Для республики это первое золото на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе с 2001 года, сообщает НОК.
Девятнадцатилетний Халмаханов, выступавший в весовой категории до 63 кг, одержал уверенную победу над корейским соперником — 6:0.
«Айтжан Халмаханов в финальной схватке одержал победу над Чунг Хан-Жэ (Республика Корея). Это стало первой золотой медалью для узбекских спортсменов греко-римского стиля на чемпионате мира за последние 24 года», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира в Загребе проходил с 13 по 21 сентября. Всего сборная республики завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
Победители.
Золото.
−63 кг: Айтжан Халмаханов (греко-римская борьба).
Серебро.
−60 кг: Алишер Ганиев (греко-римская борьба).
Бронза.
−57 кг: Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба).
−65 кг: Умиджон Жалолов (вольная борьба).
−72 кг: Абдулло Алиев (греко-римская борьба).