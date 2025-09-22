Ричмонд
В трех районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку в ночб на понедельник, 22 сентября. Воздушные цели были уничтожены и перехвачены над территорией Таганрога, Миллеровского, Чертковского и Шолоховского районов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

Благодаря оперативной работе систем ПВО никто из местных жителей не пострадал.

Единственным последствием инцидента стало возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров в хуторе Красная звезда Миллеровского района. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован.

