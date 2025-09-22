В трех районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку в ночб на понедельник, 22 сентября. Воздушные цели были уничтожены и перехвачены над территорией Таганрога, Миллеровского, Чертковского и Шолоховского районов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Благодаря оперативной работе систем ПВО никто из местных жителей не пострадал.
Единственным последствием инцидента стало возгорание сухой травы на площади 100 квадратных метров в хуторе Красная звезда Миллеровского района. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован.
Подпишись на нас в Telegram!
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше