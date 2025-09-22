Российского футболиста Дзюбу добавили в базу данных сайта «Миротворец»*

База данных украинского ресурса «Миротворец»* пополнилась именем российского футболиста и нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Соответствующая информация следует из данных на сайте ресурса.
Причина включения спортсмена в базу не уточняется, передает ТАСС.
Ранее на сайте также появилось личное дело олимпийского чемпиона и капитана московского ЦСКА Никиты Нестерова. Кроме того, в базу «Миротворца»* внесли и олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка оказалась там из-за участия в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных экстремистского ресурса. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление режиссера из США.
16 сентября двухлетняя девочка из России также попала на сайт «Миротворец»*. Малышку обвинили в том, что она якобы нарушила государственную границу Украины, когда ездила с родителями в Луганскую Народную Республику (ЛНР).
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.