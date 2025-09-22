В аэропорту на 5,5 часов задерживается самолёт Челябинск — Сочи

В Челябинске сегодня, 22 сентября 2025 года, задерживается самолёт до Сочи. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени И. Курчатова.
Судя по данным онлайн-табло, авиарейс с Чёрного моря должен был прибыть в 635, однако он прибудет к 13:45. Соответственно откладывается обратный вылет — вместо 9:00 его отправят в 14:35.
Накануне в аэропорту Сочи действовали ограничения, введённые Росавиацией в целях обеспечения безопасности полётов.
Также задерживается рейс в Душанбе. Вместо 18:40 вылет назначен в 20:30.