В аэропорту на 5,5 часов задерживается самолёт Челябинск — Сочи

Также опаздывает авиарейс в Душанбе.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске сегодня, 22 сентября 2025 года, задерживается самолёт до Сочи. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени И. Курчатова.

Судя по данным онлайн-табло, авиарейс с Чёрного моря должен был прибыть в 635, однако он прибудет к 13:45. Соответственно откладывается обратный вылет — вместо 9:00 его отправят в 14:35.

Накануне в аэропорту Сочи действовали ограничения, введённые Росавиацией в целях обеспечения безопасности полётов.

Также задерживается рейс в Душанбе. Вместо 18:40 вылет назначен в 20:30.