В РФ родились 28 детей благодаря имплантам, установленным после рака шейки матки

По словам директора Института онкологии и нейрохирургии ГМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина Алены Чернышовой, операция проводится женщинам репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. Данная методика была внедрена на базе НИИ онкологии ТНИМЦ. В настоящее время ученые проводят подобные операции и в Институте онкологии и нейрохирургии ГМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина. На базе двух учреждений проведено уже 136 операций. У некоторых женщин к этому времени уже были дети, но кому-то из пациенток наличие сетчатого импланта помогло родить первенца.