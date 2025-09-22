МВД: мошенники получают личные данные жертв после одного заказа пиццы

Злоумышленники могут получить личные данные пользователя всего после одного заказа пиццы, следует из материалов МВД России.
В ведомстве отметили, что отсутствие сведений в соцсетях не гарантирует безопасность персональной информации. Как уточняют в министерстве, «цифровой след» остаётся и на других ресурсах.
«Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам», — сказано в материалах МВД.
При этом мошенники испытывают интерес к сведениям о каждом человеке, поскольку, используя полученную информацию, аферисты способны обмануть тех, кто знает жертву. В ведомстве добавили, что данные с любого аккаунта в Сети могут быть проданы на чёрном рынке.
Напомним, ранее стало известно, что злоумышленники начали выкупать домены официальных компаний и использовать их для обмана пользователей. Преступники находят сайты, у которых заканчивается срок регистрации доменов.