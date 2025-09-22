МВД: мошенники получают личные данные жертв после одного заказа пиццы

При этом мошенники испытывают интерес к сведениям о каждом человеке, поскольку, используя полученную информацию, аферисты способны обмануть тех, кто знает жертву. В ведомстве добавили, что данные с любого аккаунта в Сети могут быть проданы на чёрном рынке.