Аэрофлот отменил три рейса Волгоград — Москва

По данным справочной службы аэропорта Сталинград, рейс SU 1287 должен был вылететь в столицу в 05.00 мск, однако на фоне действовавших в воздушной гавани ограничений был отменен. Не состоится и рейс SU 1185, вылет которого планировался из Волгограда в 05.45, а также рейс SU 1181, запланированный на 10.30.