Жена Хорошавина погашает его штраф в 500 миллионов рублей по 5 тысяч в месяц

«Супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что сам осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии на территории Хабаровского края, также участвует в погашении долга. По имеющейся информации, он ежемесячно направляет десять тысяч рублей из своей пенсии на уменьшение суммы штрафа.