Жена Хорошавина погашает его штраф в 500 миллионов рублей по 5 тысяч в месяц

Супруга бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина ежемесячно перечисляет по пять тысяч рублей в счет выплаты штрафной санкции, которая составляет 500 миллионов рублей. Об этом стало известно из материалов дела.

Женщина оплачивает штраф своего осужденного мужа.

«Супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что сам осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии на территории Хабаровского края, также участвует в погашении долга. По имеющейся информации, он ежемесячно направляет десять тысяч рублей из своей пенсии на уменьшение суммы штрафа.

Отмечается, что общий объем произведенных платежей на данный момент составляет двенадцать миллионов рублей. Хорошавин был осужден к 15 годам лишения свободы с назначением штрафа в размере 500 миллионов рублей за совершение коррупционных преступлений.