Океанолог объяснил, почему купание на морских пляжах становится менее безопасным

Купание на морских пляжах с каждым сезоном становится все менее безопасным. Океанолог, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников назвал причину, по которой отдых у моря следует избегать.
Недавно в Египте временно закрыли несколько зон отдыха на курорте Макади-Бэй — все из-за появления акул. В таком случае эксперт предложил альтернативу — бассейны в отелях с видом на море.
— Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля, — подытожил океанолог в беседе с РИА Новости.
До этого стало известно об инциденте, произошедшем на пляже Плайя-де-Пальма на Майорке. 80-летняя туристка из Италии подверглась нападению неизвестной хищной рыбы, которая откусила ей часть ноги. Женщина с сильным кровотечением была госпитализирована врачами, пляж временно закрыли.