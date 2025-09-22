Ричмонд
В новом здании Пермской галереи завершена подготовка зала деревянной скульптуры

Зал деревянной скульптуры будет самым необычным в новой Пермской художественной галерее.

Его пространственные решения как будто переносят зрителя под купол собора, говорит директор галереи Юлия Тавризян.

Зал размещен на третьем этаже, потолок из стекла и деревянных конструкций пропускает свет. Сам зал также отделан деревом. Он готов принять почти треть всей пермской коллекции деревянной скульптуры — более 150 экспонатов от памятников XVII века до произведений рубежа XIX — XX веков. В том числе посетители смогут увидеть произведения, которые долгое время не экспонировались. Оформление экспозиции начнется после ввода здания в эксплуатацию.