Пожар в уцелевшем здании хабаровского музтеатра ликвидирован

В прошлом году основная часть театра сгорела дотла из-за нарушений при ремонте.

Источник: Аргументы и факты

Пожарные потушили возгорание в заброшенном административном здании краевого музтеатра на улице Карла Маркса в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 12:33. На восьмом этаже здания загорелись строительный мусор и бытовые отходы. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. К 13:08 пожар удалось локализовать, к 13:26 открытое горение полностью ликвидировали.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают проливку и проверку помещения на наличие скрытых очагов тления, чтобы исключить повторное возгорание.

Напомним, с момента резонансного пожара прошёл почти год — здание музтеатра выгорело дотла в прошлом октябре из-за нарушения техники безопасности при ремонте, уцелел лишь административный корпус. До конца текущего года здание демонтируют, после чего театр начнут отстраивать с нуля. Средства на его восстановление поручил выделить президент России Владимир Путин.