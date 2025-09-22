Пожар в уцелевшем здании хабаровского музтеатра ликвидирован

Напомним, с момента резонансного пожара прошёл почти год — здание музтеатра выгорело дотла в прошлом октябре из-за нарушения техники безопасности при ремонте, уцелел лишь административный корпус. До конца текущего года здание демонтируют, после чего театр начнут отстраивать с нуля. Средства на его восстановление поручил выделить президент России Владимир Путин.