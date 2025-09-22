Омичи пожаловались на вопиющее бездействие сотрудников районного МЧС

«В Таврическом районе местная МЧС отказала в помощи сотрудникам скорой медицинской помощи в эвакуации мужчины с травмой спины с чердака. Мужчина ремонтировал крышу и упал, ударившийся о балки, хотел самостоятельно вылезти, но не смог. После чего была вызвана скорая помощь», — говорится в сообщении от местных жителей.