Омичи пожаловались на вопиющее бездействие сотрудников районного МЧС

Пост о работе МЧС Таврического района появился вчера, 21 сентября, в телеграм-канале «ЧП Омск». Судя по сообщению, местные спасатели отказались помочь сотрудникам скорой помощи эвакуировать мужчину с тяжелой травмой.
«В Таврическом районе местная МЧС отказала в помощи сотрудникам скорой медицинской помощи в эвакуации мужчины с травмой спины с чердака. Мужчина ремонтировал крышу и упал, ударившийся о балки, хотел самостоятельно вылезти, но не смог. После чего была вызвана скорая помощь», — говорится в сообщении от местных жителей.
Также автор поста замечает, что этот вопиющий факт — не первый случай, когда местным медикам, получившим отказ от таврических спасателей, приходится искать альтернативу. В частности, судя по фотографии, помощь пришла от сотрудников Росгвардии.
Редакция связалась с пресс-службой управление МЧС России по Омской области, сотрудница которой пояснила, что факт действительно имел место быть. Однако, по словам пресс-секретаря Юлии Дойниковой, сотрудники медицинской службы не точно озвучили проблему, попросив местных спасателей не эвакуировать мужчину, а донести носилки с ним до кареты скорой помощи.