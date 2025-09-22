Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до +27°C

В Москве 22 сентября ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, дневная температура достигнет 27 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Источник: Life.ru

Днём воздух прогреется до 25−27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов. Местами порывы ветра могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм рт. ст.

В Московской области в этот день ожидаются показатели от 22 до 27 градусов тепла. В ночное время температура опустится до 11 градусов.

А ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание после периода сухой и солнечной погоды. Основной пик похолодания придётся на пятницу, когда температура днём не превысит +13…15 градусов, а картину дополнят дожди.