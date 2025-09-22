В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до +27°C

А ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание после периода сухой и солнечной погоды. Основной пик похолодания придётся на пятницу, когда температура днём не превысит +13…15 градусов, а картину дополнят дожди.