В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до +27°C

Днём воздух прогреется до 25−27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов. Местами порывы ветра могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм рт. ст.
В Московской области в этот день ожидаются показатели от 22 до 27 градусов тепла. В ночное время температура опустится до 11 градусов.
А ранее синоптик Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и заметное похолодание после периода сухой и солнечной погоды. Основной пик похолодания придётся на пятницу, когда температура днём не превысит +13…15 градусов, а картину дополнят дожди.