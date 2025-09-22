Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулунском районе до конца года начнется строительство путепровода

Он необходим для устранения многокилометровых пробок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе до конца года начнется строительство путепровода.

Упрдор «Прибайкалье» объявило конкурс на ремонт проблемного участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на данные на портале госзакупок.

— Для устранения пробок, которые возникают из-за железнодорожного переезда через Транссибирскую магистраль, в районе села Шерагул сделают 4,4 километровый объезд, — уточняется в сообщении.

На участке построят четырехполосную дорога, где можно будет разогнаться до 120 км/ч. Сам путепровод представляет собой протяженность в 35 метров, восемь водопропускных труб, освещение, автобусные остановки и шумозащитные барьеры. Реконструкцию планируют завершить к июню 2027 года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье дорожные аварии унесли жизни 15 человек за неделю.