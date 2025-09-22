В Тулунском районе до конца года начнется строительство путепровода.
Упрдор «Прибайкалье» объявило конкурс на ремонт проблемного участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на данные на портале госзакупок.
— Для устранения пробок, которые возникают из-за железнодорожного переезда через Транссибирскую магистраль, в районе села Шерагул сделают 4,4 километровый объезд, — уточняется в сообщении.
На участке построят четырехполосную дорога, где можно будет разогнаться до 120 км/ч. Сам путепровод представляет собой протяженность в 35 метров, восемь водопропускных труб, освещение, автобусные остановки и шумозащитные барьеры. Реконструкцию планируют завершить к июню 2027 года.
