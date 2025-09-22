ПОРА действовать: Как проектное бюро стало частью большого арктического досье России

Как подчеркнула председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты Елена Шаройкина, ключевой особенностью доклада стало его коллективное авторство, сплотившее органы власти, экспертов, коммерческие и общественные организации. Важность курса на природосбережение и укрепление международного диалога в сфере рационального природопользования отметил в своем выступлении вице-премьер Дмитрий Патрушев. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел весомый аргумент: на арктический регион сегодня приходится около 6% ВВП и 10% экспорта страны, что делает экологический фактор абсолютно критичным для его будущего.