ПОРА действовать: Как проектное бюро стало частью большого арктического досье России

Документ, получивший символическое название «Арктическое досье», был подготовлен в рамках провозглашенного ООН Десятилетия по восстановлению экосистем. Этот масштабный труд впервые объединил на своих страницах широкий спектр экологических программ, реализуемых государством, научным сообществом, бизнесом и общественниками при поддержке Общественной палаты РФ.
Фото: пресс-служба ПОРА.
Как подчеркнула председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты Елена Шаройкина, ключевой особенностью доклада стало его коллективное авторство, сплотившее органы власти, экспертов, коммерческие и общественные организации. Важность курса на природосбережение и укрепление международного диалога в сфере рационального природопользования отметил в своем выступлении вице-премьер Дмитрий Патрушев. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел весомый аргумент: на арктический регион сегодня приходится около 6% ВВП и 10% экспорта страны, что делает экологический фактор абсолютно критичным для его будущего.
Особую роль в формировании этой новой экологической повестки играет Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), чья деятельность заняла в докладе отдельное место. В документе отмечена его системная работа по поддержке «зеленых» инициатив и консолидации гражданского общества. Речь идет о целом спектре проектов: от грантовых конкурсов и образовательных программ для волонтеров до масштабных акций и научных изысканий по оценке экологического ущерба и взаимодействию с коренными малочисленными народами.
Фото: пресс-служба ПОРА.
Генеральный директор ПОРА Максим Данькин резюмировал: «Устойчивое развитие Арктики возможно только на стыке науки, государства, бизнеса и гражданского общества. Россия — несомненный лидер в Арктике, что накладывает на нас и обязанности по её сохранению и устойчивому развитию. Этот доклад — результат нашего вклада».
Таким образом, «Арктическое досье» становится не просто отчетом, а заявлением о намерениях и доказательством комплексного подхода России к ответственному освоению своих северных территорий.