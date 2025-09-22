Челябинцы закупаются каминами и обогревателями в преддверии холодов

В Челябинске за август 2025 года выросли продажи обогревателей и каминов. Статистикой поделились аналитики сайта бесплатных объявлений.
Обогреватели скупают активнее на 40%, а камины — на 22%. В среднем стоимость нового оборудования достигает 15 тысяч рублей, а б/у можно купить всего за пять тысяч рублей. Больше всего пользуются спросом масляные обогреватели (рост на 17%). Они сравнительно дешёвые и бесшумные.
Далее в списке идут тепловентиляторы (на 16%), электрообогреватели (рост на 10%) и газовые обогреватели (их покупают на 9% активнее). Последние испольщуются для отопления больших площадей — в точках общепита либо производственных цехов. Цена соответствующая — около 21 тысячи рублей.
Вопреки росту продаж, цены на тепловую технику уменьшились в среднем на 14%, отмечают аналитики. Газовые модели подешевели на 33%, инфракрасные на 5%, тепловентиляторы на 4%, масляные — на 2%. Стоимость каминов снизилась на 14%.