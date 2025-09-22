Челябинцы закупаются каминами и обогревателями в преддверии холодов

Обогреватели скупают активнее на 40%, а камины — на 22%. В среднем стоимость нового оборудования достигает 15 тысяч рублей, а б/у можно купить всего за пять тысяч рублей. Больше всего пользуются спросом масляные обогреватели (рост на 17%). Они сравнительно дешёвые и бесшумные.