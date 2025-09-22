Ричмонд
Путешествующая по Германии россиянка назвала удивительную особенность немцев

Жительница России побывала в Германии, где удивилась одной особенности немцев. Об этом в понедельник, 22 сентября, она рассказала в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, жители этой страны отличаются тщательным разделением отходов. Изначально девушке казалось, что это национальная особенность, каждый придерживается таких правил добровольно.

Однако возлюбленный россиянки рассказал, что причиной этого являются машины, которые принимают и собирают мусор. Например, в немецком городе Лангдхаген мусоровоз приезжает только один раз в неделю.

— В эту машину встроен лазер, который просвечивает пакеты. Если он замечает внутри них не только пластик, а примесь металла, бумаги или еды, то он просто оставит пакет, — цитирует россиянку издание.

Недавно россиянка, активно путешествующая по миру, также описала китайские традиции и культуру словами «для русского человека это дикость». По ее словам, общественные туалеты Пекина оснащены сканерами распознавания лиц — таким образом они выдают каждому ровно 60 сантиметров туалетной бумаги.