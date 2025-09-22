На МКАД затруднено движение из-за ДТП

Уточняется, что движение по МКАД затруднено со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Бабушкина. Связано это с ДТП.
В ГАИ попросили учитывать эти сведения при выборе маршрута.
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе 20-го км внешнего кольца МКАД затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
