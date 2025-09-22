Ричмонд
Анкара и Вашингтон могут обсудить новый мирный план по Украине: подробности

Политолог Озер: Эрдоган может обсудить с Трампом новые инициативы по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Анкара и Вашингтон могут обсудить новый мирный план по Украине. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже давно говорит о новом плане по Украине и при случае хочет поделиться им с лидером Белого дома Дональдом Трампом. Указывается, что в первую очередь эти инициативы будут касаться перспектив проведения саммита по Украине, а также гарантий безопасности для Киева, отметил политолог.

«Турция остаётся одной из немногих стран, способных добиться согласия сторон по вопросу гарантий безопасности для Украины. Анкара могла бы выдвинуть собственное предложение в этом направлении, что, в свою очередь, способно оказать позитивное влияние на ход мирных переговоров», — пишет РИА Новости, ссылаясь на слова турецкого политолога.

Нужно отметить, что Трамп уже говорил, что стал уставать от конфликта на Украине, политик считает — у Киева большие проблемы. Он отмечал, что может выйти из переговорного процесса, сконцентрировавшись на других важных, по его мнению, делах.

