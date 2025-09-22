Анкара и Вашингтон могут обсудить новый мирный план по Украине: подробности

Отмечается, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже давно говорит о новом плане по Украине и при случае хочет поделиться им с лидером Белого дома Дональдом Трампом. Указывается, что в первую очередь эти инициативы будут касаться перспектив проведения саммита по Украине, а также гарантий безопасности для Киева, отметил политолог.