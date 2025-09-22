Ричмонд
Отопление включили в 35 муниципалитетах Свердловской области

К теплоснабжениею подключены 4,4 тысячи объектов социальной сферы.

По данным на утро 22 сентября, теплоснабжение полностью запущено в 35 муниципалитетах Среднего Урала: отапливается 4,4 тысячи объектов социальной сферы и 41,7 миллиона квадратных метров жилья.

«В регионе запущено в работу 81% котельных — 1107 объектов», — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Полностью включить отопление в городах и селах региона планируют до начала октября.

Напомним, графики подключения многоквартирных домов публикуются на официальных сайтах администраций.