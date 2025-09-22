Ричмонд
В Челябинске многодетный отец накопил 3 млн рублей долга по алиментам

В Челябинске будут судить нерадивого отца четверых детей.

В Челябинске под суд пойдет 39-летний мужчина. Горожанин не заботится о четверых своих детях.

Как рассказали в региональной прокуратуре, долг мужчины по алиментам тянется с 2016 года и достиг 2,8 млн рублей.

Челябинца уже отправляли на обязательные работы за неуплату алиментов, но это не помогло, поддерживать детей финансово он так и не начал.

Теперь за неуплату средств на содержание детей его ждет уголовная ответственность. Нерадивому отцу грозят принудительные работы, арест или даже лишение свободы на срок до года.