В Челябинске многодетный отец накопил 3 млн рублей долга по алиментам

В Челябинске под суд пойдет 39-летний мужчина. Горожанин не заботится о четверых своих детях.
Как рассказали в региональной прокуратуре, долг мужчины по алиментам тянется с 2016 года и достиг 2,8 млн рублей.
Челябинца уже отправляли на обязательные работы за неуплату алиментов, но это не помогло, поддерживать детей финансово он так и не начал.
Теперь за неуплату средств на содержание детей его ждет уголовная ответственность. Нерадивому отцу грозят принудительные работы, арест или даже лишение свободы на срок до года.