Погубил двух человек: пьяный водитель автобуса врезался в машину скорой помощи

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против водителя пассажирского автобуса, совершившего смертельное пьяное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в минувшем июне обвиняемый за рулем «НефАЗа», будучи пьяным, на улице Сипайловской превысил скорость и не уступил дорогу попутному «УАЗу», принадлежащему медицинскому учреждению. В результате столкновения спецтранспорт опрокинулся, а его водитель и пассажир скончались на месте от полученных травм.
На шофера завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц если оно совершено с состоянии опьянения». Обвиняемый признал свою вину и выплатил родственникам погибших по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
