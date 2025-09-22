Перешедшие на сторону России украинцы взяли в плен шестерых солдат ВСУ

Бывшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), добровольцы батальона имени Максима Кривоноса, взяли в плен шестерых украинских военных. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил боец подразделения с позывным «Змей».
— Было шесть человек. Один начал отстреливаться, его ранили. После этого остальные пятеро сдались. Мы начали их выводить, и в этот момент украинские дроны и минометы открыли огонь по своим же, — рассказал он.
Он добавил, что, несмотря на обстрел, бойцам удалось укрыться вместе с пленными, передает РИА Новости.
Ранее боец того же батальона с позывным «Прометей» сообщил, что ВСУ применяют самодельные взрывные устройства, в том числе мины, изготовленные с помощью 3D-принтеров, на Покровском направлении. По его словам, ранее военные заметили мину, которая была замаскирована под камень.
Украинский солдат Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военным, в интервью ТАСС охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди.