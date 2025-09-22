Глава Госстандарта объяснила, что делают с продукцией, попавшей в реестр опасной в Беларуси

Председатель Госстандарта Беларуси акцентировала внимание на том, что товары, попадающие в реестр опасной продукции, туда попадают обоснованно. Она пояснила, что какая-либо продукция попадает в данный реестр с соответствующим обоснованием: по какому именно критерию она является опасной.