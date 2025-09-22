Глава Госстандарта объяснила, что делают с продукцией, попавшей в реестр опасной в Беларуси

Госстандарт Беларуси сказал, что делают с продукцией, попавшей в реестр опасной. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила глава Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова.
Председатель Госстандарта Беларуси акцентировала внимание на том, что товары, попадающие в реестр опасной продукции, туда попадают обоснованно. Она пояснила, что какая-либо продукция попадает в данный реестр с соответствующим обоснованием: по какому именно критерию она является опасной.
— Но если продукция абсолютно опасная, то есть там запрещенные ингредиенты использованы, она подлежит утилизации, — заметила Елена Моргунова.
Глава Госстандарта добавила: в том случае, если продукция импортная, то производителю необходимо вывезти ее за территорию Беларуси и представить соответствующие документы.
