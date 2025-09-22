В МВД сообщили о волне кибератак на отели с использованием ИИ

В МВД России сообщили о волне кибератак на отели с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Как отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, хакеры атакуют информационные системы отелей в разных странах с целью кражи данных банковских карт постояльцев. Сообщается, что группа RevengeHotels действует с 2015 года и с тех пор усовершенствовала свои методы. Так, отличительной особенностью этой кампании стало применение ИИ.
В основном хакеры атакуют бразильские гостиницы, но случаи кибератак были зафиксированы в Аргентине, Боливии, Чили, Коста-Рике, Мексике и Испании.
Ранее группа RevengeHotels атаковала пользователей в России, Беларуси, Турции, Малайзии, Италии и Египте.
Уточняется, что злоумышленники рассылают фишинговые письма, замаскированные под запросы о бронировании номера отеля или обращения соискателей о поиске работы в сфере гостевого сервиса. В письмах содержится вложение со ссылкой на вредоносный сайт. После перехода по ней на устройство загружается троянец VenomRAT, позволяющий удаленно контролировать скомпрометированные системы, а также красть данные банковских карт постояльцев и другую информацию.
Ране сообщалось, что в работе европейских аэропортов из-за кибератаки на внешнего сервис-провайдера произошли массовые сбои.