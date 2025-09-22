В МВД сообщили о волне кибератак на отели с использованием ИИ

Как отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, хакеры атакуют информационные системы отелей в разных странах с целью кражи данных банковских карт постояльцев. Сообщается, что группа RevengeHotels действует с 2015 года и с тех пор усовершенствовала свои методы. Так, отличительной особенностью этой кампании стало применение ИИ.