1 октября в Хабаровске пройдет проверка системы оповещения населения

В понедельник, 1 октября, в Хабаровске состоится плановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Мероприятие начнется в 10:30 утра с предупреждающего сообщения в эфире всех телевизионных и радиоканалов города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 10:40 будут включены все электросирены на территории краевой столицы. Непрерывное звучание сирен будет означать сигнал «Внимание всем!». Услышав его, жителям необходимо включить телевизоры или радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения. В это же время в эфире будет передано информационное сообщение о проводимой проверке.
Завершится проверка в 10:46 утра официальным объявлением об окончании тестирования системы. Администрация Хабаровска просит жителей и гостей города сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий в ответ на сигналы. Подобные учения проводятся регулярно для поддержания системы оповещения в готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.