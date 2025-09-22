1 октября в Хабаровске пройдет проверка системы оповещения населения

В 10:40 будут включены все электросирены на территории краевой столицы. Непрерывное звучание сирен будет означать сигнал «Внимание всем!». Услышав его, жителям необходимо включить телевизоры или радиоприемники для прослушивания экстренного сообщения. В это же время в эфире будет передано информационное сообщение о проводимой проверке.