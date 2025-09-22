Дочь Михаила Турецкого стала жертвой телефонных мошенников

Дочь народного артиста России Михаила Турецкого Эммануэль подверглась уловкам телефонных мошенников и отдала им денежные накопления семьи. Об этом она рассказала в социальных сетях.
К участнице шоу «Выживалити» несколько дней назад поступил звокок якобы из службы доставки. Её попросили предоставить код из СМС-сообщения. Не заподозрив обмана, девушка отправила комбинацию цифр.
Затем Эммануэль присылали копию фальшивой доверенности и призвали её срочно сменить пароль, позвонив по номеру будто бы горячей линии «Госуслуг». После звонка на связь с девушкой вышли лица, которые представились следователями, и заявили, что она якобы оформила доверенность на гражданина Украины, связанного с финансированием экстремистов.
Её начали запугивать обысками и изъятием денег.
«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты. Запретили с кем-либо об этом говорить. Убеждали, что пока я помогаю следствию, моя семья в безопасности», — призналась дочь народного артиста.
Для защиты средств её попросили передать всю сумму курьеру. Позднее она осознала, что это был обман, и обратилась в полицию.
Также сообщалось, что мошенники пытались обмануть актрису театра и кино Татьяну Васильеву, используя дипфейк главы МВД России Владимира Колокольцева. Аферисты решили обвинить артистку в спонсировании ВСУ.