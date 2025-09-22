Дочь Михаила Турецкого стала жертвой телефонных мошенников

«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты. Запретили с кем-либо об этом говорить. Убеждали, что пока я помогаю следствию, моя семья в безопасности», — призналась дочь народного артиста.