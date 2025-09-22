В трех селах Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Ограничительные меры действуют с 22 сентября по 19 ноября текущего года в деревне Мальково Купинского района, посёлке Рощинском и селе Тальменка Искитимского района. Карантинный режим подразумевает полный запрет на вывоз животных из населённых пунктов, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к вирусу животных. Также запрещено лечение больных животных и снятие шкур с тел павших особей.