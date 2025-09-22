Ричмонд
В трех селах Новосибирской области ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен в трех селах Новосибирской области.

В трёх населённых пунктах Новосибирской области введён карантин по бешенству после выявления очагов опасного заболевания у животных. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте правительства региона.

Ограничительные меры действуют с 22 сентября по 19 ноября текущего года в деревне Мальково Купинского района, посёлке Рощинском и селе Тальменка Искитимского района. Карантинный режим подразумевает полный запрет на вывоз животных из населённых пунктов, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к вирусу животных. Также запрещено лечение больных животных и снятие шкур с тел павших особей.

Как ранее сообщали в Роспотребнадзоре Новосибирской области, бешенство остаётся одним из наиболее опасных инфекционных вирусных заболеваний. «Бешенство — одно из древнейших и опасных инфекционных вирусных заболеваний человека и животных, которое всегда заканчивается летальным исходом», — предупреждают в ведомстве.

Специалисты напоминают, что человек заражается преимущественно при укусе или оцарапывании больным животным, ослюнении повреждённых кожных покровов или неповреждённых слизистых оболочек. Основные симптомы заболевания включают лихорадку, отёчность и покраснение в области зажившей раны, избыточное выделение слюны, боязнь воды и паралич мышц. При появлении клинических симптомов бешенства заболевание становится неизлечимым.