В пермской школе № 60 прошла встреча с участником СВО

Участник СВО, представитель Благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Алексей Баталов провел встречу в пермской школе № 60. Он поделился с ребятами практическими советами по безопасному поведению при угрозе атак дронов: рассказал, как правильно выбрать укрытие, какие действия предпринять в первую очередь, а также куда можно быстро переместиться и как организовать безопасный маршрут эвакуации.

Понимая, что тема может быть непривычной для детей, представитель фонда постарался изложить информацию в доступной и понятной форме. Он объяснил, как распознать признаки приближающегося дрона, какие звуки могут указывать на его присутствие и как правильно реагировать в такой ситуации.

Встреча прошла в формате живой беседы, где Алексей не только изложил теоретические знания, но и ответил на многочисленные вопросы школьников. Особое внимание было уделено разбору конкретных ситуаций, которые могут возникнуть в реальной жизни. Ребята активно участвовали в обсуждении, делились своими опасениями и предлагали собственные варианты действий.