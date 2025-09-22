В пермской школе № 60 прошла встреча с участником СВО

Понимая, что тема может быть непривычной для детей, представитель фонда постарался изложить информацию в доступной и понятной форме. Он объяснил, как распознать признаки приближающегося дрона, какие звуки могут указывать на его присутствие и как правильно реагировать в такой ситуации.