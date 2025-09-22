Насладиться золотой осенью зовут желающих на ГЛК «Холдоми»

Встретить золотую осень на курорте приглашает всех желающих ГЛК «Холдоми». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», акцию проведут в последние выходные сентября — 27 и 28 числа.
— В эти дни с 10 до 17 часов будет работать гондольная канатная дорога, которая и поднимет на вершину горы. Здесь наши гости обычно делают фотографии, устраивают семейные пикники и просто любуются видами, открывающимися с высоты. Предполагаем, что эти запуски в рамках акции будут единственными, — рассказывает заместитель генерального директора ГЛК «Холдоми» Елена Диаконашвили. — Кстати, для тех, кто захочет остаться на «Холдоми» с ночевкой, у нас действует акция на проживание по минимальной стоимости.
Встречать золотую осень на ГЛК будут не в первый раз. Например, в прошлом году было совершено около 1300 подъемов, а гостей было еще больше, так как в эту статистику попали только взрослые посетители. Также и в этот раз — дети до 140 см проходят бесплатно.
К слову, на «Холдоми» уже готовятся к открытию нового горнолыжного сезона. Предположительно он стартует в конце октября.