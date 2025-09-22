Когда дадут отопление: опубликован список улиц, где 22 сентября подключат дома к теплу

Основной этап подключения жилого фонда начался 19 сентября и продлится до 1 октября. За это время в четыре очереди будут подключены все многоквартирные дома города. Уже 22 сентября отопление будет подано в жилые дома по следующим адресам: ул. Блюхера, Выставочная, часть ул. Ватутина, часть ул. Геодезическая от Котовского до ул. К. Маркса, а также в районе ТЭЦ-2 (Городской вывод) — ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская.