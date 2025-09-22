Когда дадут отопление: опубликован список улиц, где 22 сентября подключат дома к теплу

В Новосибирске стартовал плановый поэтапный запуск системы теплоснабжения. Как сообщили в пресс-службе «СГК-Новосибирск», процесс подключения потребителей будет осуществляться в шесть этапов.
Первыми теплоснабжение получили социальные объекты — больницы, поликлиники и детские сады, которые были подключены с 17 по 19 сентября.
Основной этап подключения жилого фонда начался 19 сентября и продлится до 1 октября. За это время в четыре очереди будут подключены все многоквартирные дома города. Уже 22 сентября отопление будет подано в жилые дома по следующим адресам: ул. Блюхера, Выставочная, часть ул. Ватутина, часть ул. Геодезическая от Котовского до ул. К. Маркса, а также в районе ТЭЦ-2 (Городской вывод) — ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская.
Также тепло получат дома по ул. Связистов, ул. Фасадной, ул. Филатова, в Кировском районе — Затулинский жилмассив по ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова, и в других районах города по ул. Народной, Краснодонским переулкам, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. Залесского, ул. Ипподромской, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Д. Ковальчук, ул. Мясниковой, ул. Декоративный питомник.
Кроме того, в список вошли ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лежена, ул. Куприна, ул. Есенина, ул. Красина, ул. Национальная, ул. Трикотажная, ул. Комбинатская, ул. Промышленная, ул. Ползунова, пр. Дзержинского, ул. Федосеева, район Сельхозинститута, ул. Алейская, ул. Светлая.
После каждого этапа подключения управляющим компаниям потребуется время для регулировки системы отопления внутри зданий. Все работы должны быть завершены до 1 октября, независимо от даты подключения дома.
Финальный этап запланирован на