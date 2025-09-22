Ричмонд
Нетаньяху грозит ответить на признание Палестины Канадой, Британией и Австралией

Нетаньяху заявил, что Израиль годами борется против создания Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявления о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией, заявил, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. Соответствующее высказывание политика распространила его канцелярия.

«Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», — заявил Нетаньяху.

По словам главы израильского государства, лидеры стран, которые признают палестинского государство после событий 7 октября, предоставляют терроризму огромную награду. Между тем, добавил Нетаньяху, его страна годами противостояла сильнейшему давлению, чтобы не допустить создания этого «террористического образования».

«Ответ на последнюю попытку навязать Израилю государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США», — пообещал израильский премьер.

Накануне Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестину как государство.

До этого руководство Португалии официально признало государственность Палестины. Отмечается, что власти страны выступают за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе двух государств — Палестины и Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что создать государство Палестина невозможно. По словам политика, израильская сторона даст ответ на одностороннее признание Палестины рядом государств по итогам сессии Генеральной ассамблеи ООН.

