Омичам рассказали о новой магнитной буре

22 сентября на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в разделе «Омск» можно увидеть информацию об очередном геошторме. Сегодня он не слишком сильный, однако достаточный для того, чтобы в некоторой степени повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
С начала суток и примерно до девяти часов утра фиксировались четырехбалльные возмущения магнитосферы. Затем они усилились почти до пяти баллов.
Около 15:00 буря чуть успокоится — до трех с половиной баллов. В ближайшие дни, 23 и 24 сентября, силу солнечной активности будут оценивать в 1,5−3 балла, больших штормов не ожидают.
