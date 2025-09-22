Омичам рассказали о новой магнитной буре

22 сентября на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в разделе «Омск» можно увидеть информацию об очередном геошторме. Сегодня он не слишком сильный, однако достаточный для того, чтобы в некоторой степени повлиять на самочувствие метеозависимых людей.