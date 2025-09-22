Ричмонд
Омичам рассказали о новой магнитной буре

В пике ее сила достигает пяти баллов.

Источник: Комсомольская правда

22 сентября на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в разделе «Омск» можно увидеть информацию об очередном геошторме. Сегодня он не слишком сильный, однако достаточный для того, чтобы в некоторой степени повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

С начала суток и примерно до девяти часов утра фиксировались четырехбалльные возмущения магнитосферы. Затем они усилились почти до пяти баллов.

Около 15:00 буря чуть успокоится — до трех с половиной баллов. В ближайшие дни, 23 и 24 сентября, силу солнечной активности будут оценивать в 1,5−3 балла, больших штормов не ожидают.

Ранее «КП Омск» сообщила, что исторический центр города планируют застроить 30-этажными свечками.