Жительница Новосибирской области заявила, что коронавирус создали ее соседи

Жительница села Ленинское в Новосибирской области узнала, что «виновными» в разработке коронавируса являются ее соседи. Об этом в понедельник, 22 сентября, рассказали в Telegram-канале Baza.
По словам местных жителей, борьба со странной соседкой идет уже несколько лет. Женщина постоянно бродит по тропинкам, бубнит себе под нос и обвиняет всех в ее бедах и несчастьях.
В один из таких дней у сельской семьи сожгли автомобиль — тогда пришлось установить камеры наблюдения. На записях обеспокоенные жители увидели, что женщина по ночам бросает за заборы камни, мертвых птиц и ветки, ходит по улицам с топором. Кроме того, она обвиняет соседей в изобретении коронавируса и связях с НЛО.
Ранее врачи диагностировали у нее серьезное психическое расстройство — женщина несколько раз лечилась в стационаре. Однако всякий раз после госпитализации она снова живет одна, уточнили в публикации.
