Жительница Новосибирской области заявила, что коронавирус создали ее соседи

Жительница села Ленинское в Новосибирской области узнала, что «виновными» в разработке коронавируса являются ее соседи. Об этом в понедельник, 22 сентября, рассказали в Telegram-канале Baza.

По словам местных жителей, борьба со странной соседкой идет уже несколько лет. Женщина постоянно бродит по тропинкам, бубнит себе под нос и обвиняет всех в ее бедах и несчастьях.

В один из таких дней у сельской семьи сожгли автомобиль — тогда пришлось установить камеры наблюдения. На записях обеспокоенные жители увидели, что женщина по ночам бросает за заборы камни, мертвых птиц и ветки, ходит по улицам с топором. Кроме того, она обвиняет соседей в изобретении коронавируса и связях с НЛО.

Ранее врачи диагностировали у нее серьезное психическое расстройство — женщина несколько раз лечилась в стационаре. Однако всякий раз после госпитализации она снова живет одна, уточнили в публикации.

Недавно жительница Москвы прибегла к помощи своей новой подруги, уроженки Средней Азии, и наказала соседку по дому за то, что она рассказала об измене ее супругу.