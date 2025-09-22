На трассе под Ростовом произошло тройное ДТП

21 сентября на 63-м километре федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. Инцидент случился в 16:10 по местному времени. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Вольво» совершил наезд на стоящий автомобиль «Пежо 307» под управлением 49-летнего мужчины. От удара «Пежо» по инерции столкнулся с стоящим грузовиком «Джак» в составе полуприцепа, которым управлял 43-летний водитель.
В результате цепного столкновения все три транспортных средства получили механические повреждения. Как сообщают правоохранительные органы, пострадавших в ДТП нет. Никто из участников аварии не обращался за медицинской помощью.
Подпишись на нас в Telegram!