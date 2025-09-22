Красноярцам рассказали, что делать при появлении крыс

В мэрии Красноярска напоминают, что обслуживание подвалов и чердаков — обязанность управляющей компании, будь то ТСЖ, ЖСК или УК. Именно они должны проводить дератизацию, заключив договор со специализированной организацией или выполняя работы самостоятельно при наличии лицензии. Жильцам в первую очередь необходимо сообщить о грызунах в свою управляющую компанию. Если реакции нет, следует обращаться в администрацию района или надзорные органы.