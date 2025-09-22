Ричмонд
Красноярцам рассказали, что делать при появлении крыс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Осенью, в переходные климатические периоды, жители Красноярска всё чаще замечают крыс возле многоквартирных домов.

Источник: Без источника

Грызуны могут селиться в подвалах, подъездах и на контейнерных площадках, поэтому важно знать, кто отвечает за их уничтожение и как действовать в случае проблемы.

В мэрии Красноярска напоминают, что обслуживание подвалов и чердаков — обязанность управляющей компании, будь то ТСЖ, ЖСК или УК. Именно они должны проводить дератизацию, заключив договор со специализированной организацией или выполняя работы самостоятельно при наличии лицензии. Жильцам в первую очередь необходимо сообщить о грызунах в свою управляющую компанию. Если реакции нет, следует обращаться в администрацию района или надзорные органы.

Особое внимание уделяется чистоте контейнерных площадок. Региональный оператор обязан своевременно вывозить отходы: зимой — не реже одного раза в три дня, летом — ежедневно. Контейнеры регулярно моют, а за порядок на площадках отвечает дворник. Если мусор просыпался во время погрузки, именно он должен его убрать.

Жалобы на бездействие управляющих организаций или нарушения правил содержания дворов можно направлять в администрацию района, службу строительного надзора или Роспотребнадзор.

В городской администрации подчеркивают, что только совместные усилия коммунальных служб и самих жителей помогут поддерживать порядок во дворах и не допустить распространения грызунов.